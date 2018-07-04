Президент Азербайджана контролирует расследование покушения на главу города

БАКУ, 4 июл — РИА Новости. Возбуждено уголовное дело по факту вооружённого нападения на главу города Гянджа в Азербайджане, дело находится под контролем президента страны, говорится в совместном заявлении МВД, Генпрокуратуры и Службы госбезопасности (СГБ).
"Глава исполнительной власти Гянджа Эльмар Велиев и его телохранитель Гасым Ашбазов в результате вооруженного нападения перед административным зданием исполнительной власти получили ранения различной степени тяжести и были доставлены в больницу", — говорится в заявлении.
Подозреваемый в совершении преступления Юнис Сафаров (1983 года рождения) сразу же был задержан и обезоружен сотрудниками полиции, которые находились на месте.
В настоящее время состояние Эльмара Велиева и Гасыма Ашбазова удовлетворительное, им оказывается квалифицированная медицинская помощь.
"По уголовному делу продолжаются следственные действия и оперативно-розыскные меры. Проводимые мероприятия по факту находятся под личным контролем президента страны", — говорится в заявлении.