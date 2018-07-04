В шведском Эребру произошла стрельба

СТОКГОЛЬМ, 4 июл – РИА Новости, Людмила Божко. Несколько человек пострадали в результате стрельбы в городе Эребру в 200 километрах от Стокгольма. Об этом говорится в сообщении городской полиции для прессы.

"Несколько человек, по имеющимся сообщениям, ранены и доставлены в больницу. Характер ранений не ясен", — говорится в сообщении полиции. Информация о стрельбе поступила в 22.00 (23.00 мск).

По словам очевидцев, в стрельбе участвовали несколько человек. Полиция пока никого не задержала и занимается выяснением произошедшего.

По данным газеты Aftonbladet, в результате стрельбы пострадали три человека. Полиция пока не подтвердила эти данные.