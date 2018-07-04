РИМ, 4 июл – РИА Новости, Александр Логунов. Верховный кассационный суд Италии постановил конфисковать со счетов партии "Лига" почти 49 миллионов евро по делу основателя и ее бывшего лидера Умберто Босси, который год назад был приговорен к 2,5 года лишения свободы за крупномасштабное мошенничество и нанесение государству многомиллионного ущерба.

Об этом сообщается в мотивационном решении суда, поддержавшего обращение прокуратуры Генуи, которая требовала отклонить апелляцию партии на сентябрьское распоряжение надзорного ведомства. В жалобе на приговор "Лига" и ее лидер Маттео Сальвини выступили против "ковровой" конфискации партийных средств.

Верховный суд указал, что многомиллионную сумму следует "изъять отовсюду", где будут найдены финансы политической организации. Согласно решению, сотрудники Финансовой гвардии могут приступить к блокированию счетов "Лиги" без необходимости вынесения новых судебных распоряжений по средствам из казны партии, которые могли появиться на ее счетах после сентябрьского решения прокуратуры.

В свою очередь, один из руководителей партии, ее администратор Джулио Чентемеро связал вердикт Верховного суда с действиями представителей "Лиги" в новом правительстве Италии, которое они образовали в коалиции с "Движением 5 звезд".

"Возможно, эффективность действий правительства "Лиги" кому-то мешает. Но они нас так не остановят", — заявил он журналистам.

Громкий скандал вокруг присвоения ближайшим окружением Босси крупных денежных средств из государственных фондов по финансированию политических партий разгорелся на Апеннинах семь лет назад. По данным прокуратуры, только в 2008-2010 годах руководством "Лиги Севера" (ЛС) были незаконно получены около 50 миллионов евро госфинансирования, большая часть которых была использована в личных целях членами семьи Босси и его приближенными.

В результате в апреле 2012 года основатель ЛС был вынужден уйти в отставку, хотя ему в качестве утешительного приза и был уготован пост "пожизненного президента" партии. Тем не менее тяжело больной Босси фактически полностью отошел от активной политической деятельности, а большинство его ближайших сторонников были постепенно оттеснены на третьестепенные роли.

На мартовских всеобщих выборах "Лига", в конце прошлого года отбросившая из своего названия географическую привязку, неожиданно получила 17% голосов избирателей. В середине июня, согласно опросам, она и вовсе впервые стала самой популярной партией Италии. Свою поддержку ей выразили 29,2% имеющих право голоса граждан.