ОАГ поздравила Мексику с успешным проведением выборов

МЕХИКО, 4 июл – РИА Новости. Организация американских государств (ОАГ) поздравила во вторник Мексику с проведением выборов, говорится в сообщении организации.

"Миссия иностранных наблюдателей от ОАГ, работавшая в Мексике с целью наблюдения за федеральными и местными выборами 1 июля, представила сегодня (во вторник) свой предварительный доклад, в котором поздравила мексиканский народ с успешным проведением выборного процесса, самого большого и сложного в истории страны из-за массового участия населения для избрания более чем 18 тысяч выборных должностей", — говорится в коммюнике.

В то же время миссия выразила сожаление и осудила уровень насилия в стране в ходе выборов. По данным ОАГ, всего по состоянию на 29 июня были убиты 103 политика в 25 штатах страны. "Эти цифры относят выборный процесс к числу наиболее сопровождавшихся насилием в регионе за последние годы", – отмечает ОАГ. В самой Мексике называются другие данные – более 130 убитых в ходе предвыборной кампании.

ОАГ также поздравил победителя выборов, кандидата от левых сил Андреса Мануэля Лопеса Обрадора с победой.

Обрадор набирает 52,96% голосов на выборах президента Мексики по итогам предварительного подсчета почти 93,6% актов с избирательных участков. Всего сейчас в программе предварительных результатов выборов зарегистрировано 146,7 тысячи актов из 156,8 тысячи.

На втором месте идет Рикардо Анайя (22,49%), на третьем — Хосе Антонио Мид (16,4%). Четвертое место занимает Хайме Родригес Кальдерон (5,13%). Всего Лопес Обрадор получил 24,1 миллиона голосов из 89,3 миллиона зарегистрированных избирателей. Явка на выборах составила 63,4%.

Официальные итоги выборов Национальный избирательный институт Мексики обещает начать объявлять в среду. Однако победу Лопеса Обрадора уже признали его конкуренты по выборам, действующий президент Мексики, многие иностранные лидеры, приславшие свои поздравления.