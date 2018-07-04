В Белом доме заявили об отказе США признать воссоединение Крыма с Россией

ВАШИНГТОН, 4 июл – РИА Новости. Заместитель пресс-секретаря Белого дома Хоган Гидли заявил во вторник, что США не признают "попыток России аннексировать Крым".

Президент США Дональд Трамп ранее, отвечая на вопрос журналистов о возможности признания воссоединения Крыма с Россией, сказал: "Посмотрим".

"Мы совершенно не признаем попытку России аннексировать Крым", — прокомментировал Гидли журналистам.

По информации издания BuzzFeed, в июне на саммите G7 в Канаде Трамп якобы заявил, что считает Крым российским, потому что там живет русскоязычное население. В Белом доме тогда не стали опровергать эту информацию.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

В свою очередь пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков, комментируя высказывания Трампа, заявил, что этого вопроса нет на повестке переговоров президента РФ Владимира Путина с зарубежными коллегами, в том числе с американским лидером. Встреча Путина и Трампа запланирована на 16 июля в Хельсинки.

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