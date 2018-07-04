В Бельгии восьмилетний мальчик закончил школу за полтора года

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Бельгийский мальчик Лоран Симонс уже в возрасте восьми лет закончил старшую школу и собирается поступать в университет, сообщает RTBF.

Лоран окончил шестилетний курс школы за полтора года учебы и получил аттестат вместе с 18-летними выпускниками. Родители мальчика утверждают, что его показатель IQ равен 145.

В интервью RTBF Лоран рассказал, что его любимый предмет — математика, "потому что она настолько обширна, что в ней есть и статистика, и геометрия, и алгебра".

По словам родителей Лорана, в свободное время он любит решать математические задачи и читать книги по медицине. Раньше он хотел стать хирургом или астронавтом, однако теперь склоняется к информатике. Родители также отметили, что Лоран с детства был особенным и не любил играть с другими детьми.

После окончания летних каникул юный вундеркинд хочет поступить в университет. Пока мальчик не остановил свой выбор ни на каком учебном заведении, однако получает предложения от университетов со всего мира.