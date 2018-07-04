Украинский политик высмеял нападки на ФСБ из-за "убийства" Бабченко

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Список 47 жертв, которых якобы хотели убить заказчики покушения на журналиста Аркадия Бабченко, составлен в Киеве под патронатом президента Украины Петра Порошенко, а чтобы обвинять в этом ФСБ, "нужно быть идиотом", заявил бывший министр обороны страны Анатолий Гриценко в эфире телеканала NewsOne.

Политик поставил под сомнение разумность обвинений Киева в адрес ФСБ, что спецслужба якобы готовила покушение на 47 журналистов на Украине, включая Бабченко.

"Нужно быть идиотами или считать кого-то идиотами, что кто-то сидит в ФСБ такой глупый, складывает список из 47 человек и разослал его смс-ками. Мое ощущение, абсолютно твердое, я, конечно, могу ошибаться, но думаю, что не ошибаюсь. Этот список составили тут, в Киеве, под патронатом президента, включили туда на самом деле влиятельных журналистов ", — подчеркнул Гриценко.

По его словам, Киев подготовил "список жертв", чтобы запугать журналистов перед выборами президента Украины и сделать их зависимыми от власти.

В конце мая МВД Украины сообщило, что бывшего военного корреспондента Аркадия Бабченко застрелили в подъезде его дома в Киеве. Однако на следующий день СБУ опровергла эту информацию и заявила, что слухи об убийстве специально распространяли в рамках "спецоперации", которую якобы начали готовить еще два месяца назад, а организатора покушения задержали.

Действия украинских спецслужб раскритиковал ряд международных организаций. В частности, инсценировку убийства Бабченко осудили в ОБСЕ, Европарламенте, Международной федерации журналистов и "Репортерах без границ".