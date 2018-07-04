В Эквадоре выдали ордер на арест бывшего президента

МЕХИКО, 4 июл – РИА Новости. Суд Эквадора принял во вторник решение о помещении под стражу экс-президента Рафаэля Корреа.

Соответствующий вердикт был вынесен судьей Даниэллой Камачо по представлению прокуратуры, сообщает портал Comercio . Ранее прокурор Пауль Перес попросил о предварительном заключении Корреа в связи с невыполнением им решения о периодическом появлении перед судом.

Также судья попросил уведомить Интерпол посредством распространения "красного циркуляра" (международного ордера на арест) для поимки и экстрадиции бывшего главы государства.

Корреа находится сейчас в Бельгии, где проживала долгое время его семья. В середине июня он был привлечен к судебному процессу в Эквадоре по делу о похищении бывшего депутата Фернандо Бальды. Сам Корреа считает, что привлечен к процессу без каких-либо доказательств.