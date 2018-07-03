В Эквадоре прокуратура попросила задержать экс-президента

МЕХИКО, 3 июл – РИА Новости. Прокуратура Эквадора выступила во вторник с ходатайством о помещении под стражу экс-президента страны Рафаэля Корреа.

"Прокурор Пауль Перес попросил о предварительном заключении в отношении экс-президента Рафаэля Корреа в связи с невыполнением им решения о периодическом появлении перед судом. Прокурор попросил уведомить Интерпол посредством распространения "красного циркуляра" для его поимки и экстрадиции", — говорится в сообщении эквадорского надзорного ведомства.

Корреа находится сейчас в Бельгии, где долгое время проживала его семья. В середине июня он был привлечен к судебному процессу в Эквадоре по делу о похищении бывшего депутата Фернандо Бальды.