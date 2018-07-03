Нетаньяху отменил запрет на визиты министров на Храмовую гору

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Члены израильского парламента впервые за более чем два года смогут посещать Храмовую гору в Иерусалиме, соответствующее письмо премьер Биньямин Нетаньяху направил спикеру кнессета, сообщает во вторник вечером Второй израильский телеканал.
"В письме, направленном спикеру кнессета Юлию Эдельштейну, Нетаньяху сообщил, что члены кнессета смогут подниматься на гору раз в три месяца… Министры также смогут посещать гору", — сообщает телеканал.
Представители местной арабо-мусульманской общины регулярно подозревают Израиль в стремлении взять под контроль Храмовую гору, где на руинах разрушенных в древности иудейских храмов стоят мечети Аль-Акса и Куббат ас-Сахра. Лидеры еврейского государства заверяют в неизменности статус-кво святыни, который предполагает, что она находится под автономным управлением "Вакфа" — фонда исламского имущества, там вправе молиться только мусульмане, а представителям других конфессий разрешено свободно ее посещать.