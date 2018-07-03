Генсек НАТО поднял вопрос перед Испанией об увеличении расходов на оборону

БРЮССЕЛЬ, 3 июл – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг поднял на встрече с премьером Испании Педро Санчесом вопрос повышения расходов на оборону и заявил, что все "союзники должны делать больше".
"Они обсудили вопрос справедливого распределения бремени расходов внутри Североатлантического альянса, что станет важной темой саммита НАТО. Генсек отметил, что Испания прекратила сокращение оборонных расходов и начала их увеличивать, подчеркнув при этом, что все союзники должны делать больше", — говорится в сообщении пресс-службы альянса.
При этом генсек НАТО отметил вклад Испании в создание современного потенциала и ее участие в миссиях и операциях НАТО, в частности в группе передового присутствия в Латвии и в миссии по патрулированию воздушного пространства в странах Балтии, а также отметил ее вклад в усилия по подготовке кадров в Афганистане и Ираке. В испанском порту Рота дислоцируются корабли противоракетной обороны, а в Турции размещена испанская батарея Partiot.
Операция стран ЕС EUNAVFOR MED, позже получившая название "София", действует с 2015 года, основной ее задачей является спасение людей и противодействие нелегальной перевозке мигрантов в Средиземноморье. В июне 2016 года главы МИД расширили ее мандат, добавив задачу обучения офицеров ливийской береговой охраны и ВМС.