Генсек НАТО поднял вопрос перед Испанией об увеличении расходов на оборону

БРЮССЕЛЬ, 3 июл – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг поднял на встрече с премьером Испании Педро Санчесом вопрос повышения расходов на оборону и заявил, что все "союзники должны делать больше".

Ранее президент США Дональд Трамп в преддверии саммита НАТО в Брюсселе написал Санчесу письмо, в котором напомнил об обещаниях предыдущего испанского кабинета увеличить расходы на оборону. Премьер Испании позднее дал понять, что его страна не намерена повышать оборонные траты.

"Они обсудили вопрос справедливого распределения бремени расходов внутри Североатлантического альянса, что станет важной темой саммита НАТО. Генсек отметил, что Испания прекратила сокращение оборонных расходов и начала их увеличивать, подчеркнув при этом, что все союзники должны делать больше", — говорится в сообщении пресс-службы альянса.

При этом генсек НАТО отметил вклад Испании в создание современного потенциала и ее участие в миссиях и операциях НАТО, в частности в группе передового присутствия в Латвии и в миссии по патрулированию воздушного пространства в странах Балтии, а также отметил ее вклад в усилия по подготовке кадров в Афганистане и Ираке. В испанском порту Рота дислоцируются корабли противоракетной обороны, а в Турции размещена испанская батарея Partiot.

Столтенберг затронул и тему миграционного кризиса. Он сказал, что усилия альянса по стабилизации партнеров могут способствовать смягчению миграционного кризиса в Европе, и напомнил о развертывании НАТО в Эгейском море и о поддержке, которую НАТО оказывает операции ЕС "София" в Средиземном море.

Операция стран ЕС EUNAVFOR MED, позже получившая название "София", действует с 2015 года, основной ее задачей является спасение людей и противодействие нелегальной перевозке мигрантов в Средиземноморье. В июне 2016 года главы МИД расширили ее мандат, добавив задачу обучения офицеров ливийской береговой охраны и ВМС.