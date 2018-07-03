Данные по "делу Скрипалей" передают через вбросы, заявило посольство России

ЛОНДОН, 3 июл — РИА Новости, Мария Табак. Публикация в таблоиде Sun о подозреваемых в отравлении работавшего на британские спецслужбы экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии свидетельствует о том, что информация об инциденте в Солсбери по-прежнему распространяется через утечки в СМИ, заявил РИА Новости представитель посольства РФ в Лондоне.

Ранее издание Sun опубликовало информацию со ссылкой на источник в Скотланд-Ярде, согласно которой полиция Великобритании нашла двух подозреваемых по делу Скрипалей. Как утверждается в статье, подозреваемые покинули Великобританию в течение 24 часов после покушения и сейчас находятся в России. По словам источника, британская полиция оценивает это открытие как "большой прорыв" в деле.

"Россия не меньше Великобритании заинтересована в установлении исполнителей этого преступления против российских граждан. С этой точки зрения установление подозреваемых можно было бы только приветствовать. Однако нам сложно всерьез комментировать газетную публикацию, которая, уже по традиции, основана на непонятных источниках и сопровождается множеством оговорок. Несмотря на наш запрос в Форин-офис, как и прежде, официальных опровержений или подтверждений не последовало. Вновь приходится констатировать, что вся информация о произошедшем в Солсбери распространяется через СМИ в виде утечек и вбросов, которые нельзя проверить", — заявил представитель посольства РФ.

"Складывается впечатление, что в отсутствии веских доказательств здесь всеми правдами и неправдами пытаются хоть как-то увязать инцидент в Солсбери с Россией. Тиражируются намеки и "правдоподобные объяснения", призванные создать у британской и международной общественности ощущение причастности России к преступлению в Солсбери", — добавил он.

При этом, отметил представитель посольства, британская сторона продолжает отказываться от какого-либо сотрудничества с Россией.

"Наши многочисленные запросы и предложения о взаимодействии с целью определения истинных причин случившегося игнорируются в ущерб транспарентному и эффективному расследованию. Уверены, что рано или поздно все увидят, что стоит за политикой нынешнего правительства. Однако вне зависимости от мотивов официального Лондона никто не отменял международное право и вытекающие из него обязательства Великобритании, в том числе по консульским конвенциям и соглашениям о взаимной правовой помощи", — отметил представитель посольства.

Отношения России и Британии резко обострились на фоне инцидента 4 марта в Солсбери, где были отравлены Скрипали. Также пострадал сотрудник полиции Уилтшира Ник Бейли. Лондон утверждает, что к отравлению нервно-паралитическим веществом A234 причастно российское государство. Москва категорически это отрицает.