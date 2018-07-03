Данные по "делу Скрипалей" передают через вбросы, заявило посольство России

ЛОНДОН, 3 июл — РИА Новости, Мария Табак. Публикация в таблоиде Sun о подозреваемых в отравлении работавшего на британские спецслужбы экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии свидетельствует о том, что информация об инциденте в Солсбери по-прежнему распространяется через утечки в СМИ, заявил РИА Новости представитель посольства РФ в Лондоне.
"Складывается впечатление, что в отсутствии веских доказательств здесь всеми правдами и неправдами пытаются хоть как-то увязать инцидент в Солсбери с Россией. Тиражируются намеки и "правдоподобные объяснения", призванные создать у британской и международной общественности ощущение причастности России к преступлению в Солсбери", — добавил он.
"Наши многочисленные запросы и предложения о взаимодействии с целью определения истинных причин случившегося игнорируются в ущерб транспарентному и эффективному расследованию. Уверены, что рано или поздно все увидят, что стоит за политикой нынешнего правительства. Однако вне зависимости от мотивов официального Лондона никто не отменял международное право и вытекающие из него обязательства Великобритании, в том числе по консульским конвенциям и соглашениям о взаимной правовой помощи", — отметил представитель посольства.
Отношения России и Британии резко обострились на фоне инцидента 4 марта в Солсбери, где были отравлены Скрипали. Также пострадал сотрудник полиции Уилтшира Ник Бейли. Лондон утверждает, что к отравлению нервно-паралитическим веществом A234 причастно российское государство. Москва категорически это отрицает.