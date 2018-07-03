В Хельсинки ожидают акций протеста во время встречи Путина и Трампа

ХЕЛЬСИНКИ, 3 июл — РИА Новости. Полиция Хельсинки ожидает во время встречи российского президента Владимира Путина с его американским коллегой Дональдом Трампом 16 июля несколько акций протеста, рассказал во вторник руководитель отдела коммуникаций полиции Хельсинки Юха Хакола.
"Сейчас мы знаем по меньшей мере о четырех готовящихся акциях. Молодые люди из Национальной коалиционной партии планируют выступить против торговых пошлин на алюминий и сталь, а также против воссоединения Крыма с Россией. Отдельную акцию планируют организовать русскоязычные жители (СНГ)", — рассказал Хакола государственной телерадиовещательной компании YLE.
Также ожидается акция в защиту прав человека организованная группой Helsinki for Human Rights. В социальной сети Facebook создано мероприятие "Helsinki Calling!", куда приглашаются все желающие. В описании указано, что оно пройдет 16 июля в виде марша по центру Хельсинки.
В полиции уверены, что по мере приближения к 16 июля, число различных акций в городе также увеличится.
Ранее стало известно, что Дональд Трамп и Владимир Путин встретятся 16 июля в Хельсинки. В Кремле сообщили, что на саммите президенты намерены обсудить перспективы дальнейшего развития двусторонних отношений, актуальные вопросы международной повестки дня.
Это будет первая полноформатная встреча лидеров двух стран без привязки к саммитам. Год назад Путин и Трамп впервые встретились в Гамбурге на полях G20, затем кратко пообщались во Вьетнаме в ноябре 2017 года на саммите АТЭС.