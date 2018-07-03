Подозреваемый в стрельбе в Мэриленде отправил письма в день нападения

Полиция штата Мэриленд рядом с местом преступления возле гедакции газеты Capital Gazette в Аннаполисе. Архивное фото

Полиция штата Мэриленд рядом с местом преступления возле гедакции газеты Capital Gazette в Аннаполисе. Архивное фото

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Подозреваемый в стрельбе в редакции американской газеты Capital Gazette в Аннаполисе в штате Мэриленд отправил три письма с угрозами в день нападения, пишет газета Baltimore Sun со ссылкой на полицию.

Ранее сообщалось, что подозреваемый Джеррод Уоррен Рамос угрожал сотрудникам газеты в интернете и по телефону в мае этого года.

Отмечается, что письма с предупреждением, датированные 28 июня, днем атаки, были направлены от имени Рамоса в суд Балтимора, в специальный апелляционный суд Мэриленда, а также в юридической фирму, где работает бывший адвокат газеты.

"Этим письмом удостоверяю, что затем я отправился в офис ответчика Capital Gazette… c целью убить всех присутствующих", — говорится в письме, которое было отправлено в день нападения бывшему адвокату газеты.

Полиция исходит из того, что письма были отправлены до того, как подозреваемый совершил атаку. Были ли письма прочитаны до нападения, неизвестно.

Ранее Рамосу были предъявлены обвинения в убийстве пяти человек.

Пять человек погибли и двое были ранены при стрельбе 28 июня в редакции издания Capital Gazette в городе Аннаполис. Задержан подозреваемый Джеррод Рамос, который много лет безуспешно судился с газетой и угрожал ее сотрудникам.