Машинист поезда, который сошел с рельсов на Украине, превысил скорость

КИЕВ, 3 июл – РИА Новости. Машинист поезда, который сошел с рельсов в Одесской области, по предварительным данным, превысил скорость, сообщает полиция в Одесской области на своем сайте.

Ранее ПАО "Украинская железная дорога" сообщила, что во вторник 14 вагонов грузового поезда сошли с рельсов в Одесской области, движение около 20 пассажирских поездов организовано в объезд. По данным полиции, грузовой поезд перевозил зерно и удобрения, пострадавших нет.

"На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Предварительно установлено, что машинист поезда превысил допустимую скорость движения, в результате чего грузовой поезд сошел с рельсов. Двенадцать вагонов поезда легли на бок и еще у 12 оторвало ходовую часть. На месте аварии химических и огнеопасных веществ не обнаружено", — говорится в сообщении.

По данным полиции, движение поездов в направлении Одесса — Киев приостановлено.