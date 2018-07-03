В МИД Испании ответили на критику Трампа по поводу военных расходов

МАДРИД, 3 июл — РИА Новости. Глава испанского МИД Жозеп Боррель ответил на критику американского президента Дональда Трампа в связи с тем, что Испания не выполняет своих обязательств перед НАТО по увеличению военных расходов до 2% ВВП.

Ранее президент США в преддверии саммита НАТО в Брюсселе написал испанскому премьеру Педро Санчесу письмо, в котором напомнил об обещаниях предыдущего испанского кабмина увеличить расходы на оборону.

"Мы тратим меньше двух процентов ВВП, но тратим очень активно, наши вооруженные силы практически единственные, которые участвуют во всех миссиях НАТО", — заявил Боррель журналистам.

Он также напомнил, что расходы "большинства союзников ниже двух процентов". "Только пять стран, кроме США, соблюдают этот уровень расходов", — напомнил Боррель, отметив, что хотя Мадрид "тратит меньше, чем просит НАТО", эти деньги "хорошо расходуются".

Премьер Испании Педро Санчес на встрече с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Мадриде во вторник также дал понять, что его страна не намерена увеличивать расходы на оборону. "Премьер-министр напомнил, что вклад какой-либо страны в глобальную безопасность не может измеряться исключительно в процентах расходов, это также зависит от наличия военного потенциала и готовности его применять", — говорится в коммюнике правительства Испании.

Санчес также отметил, что Испания является надежным союзником и выполняет свои обязательства в вопросах обеспечения евроатлантической безопасности.

В 2017 году Испания потратила на оборону 0,92% ВВП, в общей сложности европейские союзники потратили 1,46% ВВП стран-членов, США — 3,57%. В этом году власти Испании выделят на оборону 8,087 миллиарда евро из государственных средств (на 6,9% больше, чем в 2017-м). При этом в данной сумме не учитываются расходы на участие в миротворческих операциях за рубежом, финансирование которых кабинет министров утверждает отдельно. Бывший министр обороны Испании Мария Долорес де Коспедаль заявляла, что страна удвоит расходы на оборону в ближайшие семь лет, доведя их до 1,5% ВВП к 2024 году.