ЕРЕВАН, 3 июл – РИА Нвоости. Суд в Ереване разрешил арестовать экс-министра обороны Армении Микаела Арутюняна, привлеченного в качестве обвиняемого и объявленного в розыск в рамках уголовного дела, возбужденного по статье "свержение конституционного строя" в связи разгоном акций протеста в марте 2008 года, сообщили в Специальной следственной службе республики.

Армянская оппозиция во главе с первым президентом Левоном Тер-Петросяном, который баллотировался на президентских выборах 19 февраля 2008 года и проиграл их Сержу Саргсяну, проводила с 20 февраля того же года в центре Еревана митинги, выражая недовольство итогами голосования. Акции протеста вылились 1-2 марта в беспорядки и столкновения митингующих с силами правопорядка, в результате которых погибли десять человек, около 200 получили ранения.

"Суд удовлетворил ходатайство следственного органа и избрал в отношении Арутюняна арест в качестве меры пресечения", — говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

Во вторник было возбуждено уголовное дело в связи с событиями в Ереване 1-2 марта 2008 года по статье "свержение конституционного строя". Принято решение о привлечении бывшего министра обороны, генерал-полковника Арутюняна в качестве обвиняемого.

В частности, отмечается, что Арутюнян и другие должностные лица, нарушив Конституцию Армении, установили военное положение в стране, использовали вооруженные силы в политических вопросах против граждан участвующих в мирных собраниях. Арутюнян объявлен в розыск.

В 2008 году нынешний премьер Армении Никол Пашинян был членом предвыборного штаба кандидата в президенты Армении Левона Тер-Петросяна и одним из активных участников акций протеста. Он был объявлен в розыск правоохранительными органами и летом 2009 года сдался властям. Суд административных районов Центр и Норк-Мараш Еревана 19 января 2010 года приговорил Пашиняна к семи годам лишения свободы за организацию с группой лиц массовых беспорядков в Ереване. Однако в мае 2011 года он вышел на свободу по амнистии.