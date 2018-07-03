ЕРЕВАН, 3 июл – РИА Нвоости. Суд в Ереване разрешил арестовать экс-министра обороны Армении Микаела Арутюняна, привлеченного в качестве обвиняемого и объявленного в розыск в рамках уголовного дела, возбужденного по статье "свержение конституционного строя" в связи разгоном акций протеста в марте 2008 года, сообщили в Специальной следственной службе республики.
"Суд удовлетворил ходатайство следственного органа и избрал в отношении Арутюняна арест в качестве меры пресечения", — говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.
Во вторник было возбуждено уголовное дело в связи с событиями в Ереване 1-2 марта 2008 года по статье "свержение конституционного строя". Принято решение о привлечении бывшего министра обороны, генерал-полковника Арутюняна в качестве обвиняемого.
В 2008 году нынешний премьер Армении Никол Пашинян был членом предвыборного штаба кандидата в президенты Армении Левона Тер-Петросяна и одним из активных участников акций протеста. Он был объявлен в розыск правоохранительными органами и летом 2009 года сдался властям. Суд административных районов Центр и Норк-Мараш Еревана 19 января 2010 года приговорил Пашиняна к семи годам лишения свободы за организацию с группой лиц массовых беспорядков в Ереване. Однако в мае 2011 года он вышел на свободу по амнистии.