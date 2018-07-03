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Турецкий отель намерен судиться с россиянкой за ущерб репутации

(обновлено: 21:19 03.07.2018)
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© Flickr / Brandon AtkinsonВид на Анталью, Турция. Архивное фотоВид на Анталью, Турция. Архивное фото
© Flickr / Brandon Atkinson

АНКАРА, 3 июл — РИА Новости, Алёна Палажченко. Отель Lake & River Side Spa в турецкой провинции Анталья намерен подать в суд на российскую туристку Ирину В. за обвинения в адрес гостиницы и нанесение ущерба ее репутации, заявил РИА Новости замдиректора отеля по связям с общественностью Вейсель Каратопук во вторник.

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© Depositphotos / Elnur_
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Как сообщили ранее российские СМИ со ссылкой на посты Ирины в соцсетях, она отдыхала в пятизвездочном отеле Lake & River Side Spa 5 с сыном 16 лет и дочерью 10 лет. Конфликт с менеджером отеля возник, когда тот обвинил туристку в порче постельного белья в номере и потребовал заплатить штраф в 50 долларов. Как указывает сайт телеканала "360" со ссылкой на запись Ирины в одной из групп в Facebook, за то, что "дети закапали соком простынь", она платить отказалась, конфликт продолжился в день ее отъезда. По словам туристки, менеджер отеля вытащил чемодан из багажного отделения автобуса, сын побежал его отнимать, после чего работник отеля якобы начал душить подростка, а когда дочь Ирины попыталась защитить брата, то мужчина несколько раз ударил и ее.

"Не можем смириться с безосновательной, порочащей и не имеющей никакого отношения к правде новостью, которая с подачи Ирины и российских СМИ разошлась о нашем отеле. Собираем документы, чтобы подать на нее в суд за клевету и нанесение ущерба нашему отелю", — сказал собеседник агентства.

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По его словам, Ирина, отдыхая в отеле с 8 по 20 июня, мешала работе персонала и отдыху туристов. "В конце концов, администрация отеля приняла решение обратиться к туроператору, чтобы он избавил нас от такой клиентки. Однако Ирина не пожелала менять наш отель на другой и подписала обязательство больше не доставлять нам хлопот. Но ее хватило лишь на один день", — сказал Каратопук.

Представитель отеля рассказал, что в день отъезда россиянке был предъявлен счет на 60 долларов за испорченное постельное белье. "Отказавшись платить, она устроила скандал", — заявил собеседник агентства, По его словам, во время этого инцидента сын Ирины якобы ударил сотрудника отеля.

Каратопук утверждает, что администрация отеля вызвала жандармерию, разбирательство затянулось на полчаса, автобус уехал без Ирины, после чего она была отправлена в аэропорт. Компенсация, по его словам, с нее взята не была.

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В мире
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
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andreas.globetrotter
Едва ли турки стали бы устраивать целое разбирательство из-за "закапанной соком простыни". Да ещё с взаимным рукоприкладством, чего не отрицают обе стороны. Подозреваю, что эта Ирина ухитрилась выделиться в худшую сторону даже на фоне всего того контингента, что ездит отдыхать в Турцию по системе "всё включено".
21:21
03.07.2018
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lable7rus2
Я чето больше туркам верю в данном случае. Пятизвездники клиентами не разбрасываются. А придурочных баб с тараканами в башке попадается много.
21:21
03.07.2018
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Матч окончен
2
Бразилия
0
Мексика
Матч окончен
3
Бельгия
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