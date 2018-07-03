Новой программы помощи для Греции не будет

АФИНЫ, 3 июл — РИА Новости. Еврокомиссар по экономике и финансам Пьер Московиси заявил на встрече с премьер-министром Греции Алексисом Ципрасом, что новой, четвертой программы макроэкономической помощи Греции не будет.
"Нет четвертой программы для Греции. Не может быть, не будет. То, что будет, — это совершенно другое", — сказал Московиси.
По его словам, сохранится надзор за ситуацией в экономике, и этот вопрос он обсуждал с греческим министром финансов Эвклидом Цакалотосом.
Ципрас со своей стороны заявил, что гражданам Греции будет трудно понять и почувствовать изменения после восьми лет тяжелых жертв.
"Но это правда, что Греции удалось успешно завершить последнюю программу. Это историческое изменение. Я считаю, что люди начнут ощущать изменения день ото дня. Однако самым важным фактом для Греции является то, что отныне избранные правительства будут иметь право выбирать пути и средства достижения своих целей в наших совместных европейских решениях. Это очень важное изменение", — сказал премьер Греции.
Как сообщили РИА Новости источники в кабинете, 21 августа планируются мероприятия с участием председателя Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера и лидеров нескольких государств, а в конце августа пройдет большой концерт в связи с выходом из программы помощи.