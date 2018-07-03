В Раде предложили "залить Россию водкой"

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Депутат Верховной рады Олег Барна в эфире телеканала 112 призвал "залить Россию водкой".

Парламентарий поставил в пример экономику Китая, которая развивалась благодаря росту экспорта. По его мнению, Киеву следует поступить аналогично, чтобы выиграть у России "экономическую войну".

"И поэтому я заявляю: чтобы Украина росла, мы должны продавать России все! Залить их спиртом, водкой. Все продавать! Кроме того, что они могут использовать против нас, и кроме высоких технологий", — заявил Барна.

Депутат отметил, что таким образом Украина будет пополнять бюджет, а Россия — "индустриально деградировать".

В июне Государственная исполнительная служба Украины арестовала счета предприятия "Укрспирт", которое является монополистом в своей области. В организации подчеркивают, что подобное решение может привести к разрушению спиртовой отрасли Украины.