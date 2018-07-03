Испания не намерена увеличивать оборонный бюджет

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Премьер-министр Испании Педро Санчес на встрече с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом дал понять, что его страна не намерена увеличивать расходы на оборону.

Встреча Санчеса и Столтенберга состоялась во вторник в Мадриде. Ранее президент США Дональд Трамп в преддверии саммита НАТО в Брюсселе написал премьеру письмо, в котором напомнил об обещаниях предыдущего испанского кабинета увеличить расходы на оборону.

"Премьер-министр напомнил, что вклад какой-либо страны в глобальную безопасность не может измеряться исключительно в процентах расходов, это также зависит от наличия военного потенциала и готовности его применять", — говорится в коммюнике правительства Испании.

Санчес также отметил, что Испания является надежным и выполняющим свои обязательства союзником в вопросах обеспечения евроатлантической безопасности.

В 2017 году Испания потратила на оборону 0,92% ВВП, в общей сложности европейские союзники потратили 1,46% ВВП стран-членов, США — 3,57%. В этом году власти Испании выделят на оборону 8,087 миллиарда евро из государственных средств (на 6,9% больше, чем в 2017-м). При этом в данной сумме не учитываются расходы на участие в миротворческих операциях за рубежом, финансирование которых кабинет министров утверждает отдельно. Бывший министр обороны Испании Мария Долорес де Коспедаль заявляла, что страна удвоит расходы на оборону в ближайшие семь лет, доведя их до 1,5% ВВП к 2024 году.