Додон заявил, что правительство блокирует его запросы зарубежным политикам

КИШИНЕВ, 3 июл — РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон заявил во вторник, что правительство республики блокирует большинство его запросов, направленных иностранным политикам.

"Хочу впервые сообщить, что большинство запросов президента властям других стран блокирует правительство. К примеру, по приглашению президента Франции Эмманюэля Макрона я должен в ноябре поехать в Париж для участия в Форуме мира, об этом я узнал от посла Франции, который сообщил, что приглашение для меня было передано больше месяца назад, но я его не получил", — заявил Додон во время представления отчета о работе за 18 месяцев с момента инаугурации.

По словам Додона, с момента его вступления в должность состоялось 26 визитов и 17 встреч с президентами.

"Первый визит был осуществлен в Москву, второй в Брюссель, поскольку я считаю, что важно сохранять равновесия. Несмотря на попытки правительства заблокировать все связи с Россией, удалось решить много проблем… удалось получить статус наблюдателя при ЕАЭС", — добавил Додон.

Противостояние Додона с парламентским большинством и правительством продолжается. Основным предметом споров остается внешняя политика страны — президент настаивает на сближении с Россией, тогда как парламентское большинство и назначаемое им правительство склоняются на сторону Запада. Додон блокирует инициативы проевропейских властей, а предложения президента не находят поддержки среди депутатов.