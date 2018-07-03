В Баку эвакуировали всех пассажиров обесточенного метрополитена

Бакинское метро во время эвакуации людей в связи с отключением электричества. 3 июля 2018

Бакинское метро во время эвакуации людей в связи с отключением электричества. 3 июля 2018

БАКУ, 3 июл — РИА Новости. Эвакуация пассажиров из Бакинского метрополитена, где прекратилась подача электроэнергии и остановились поезда, завершена, сообщил РИА Новости во вторник руководитель пресс-службы подземки Бахтияр Мамедов.

Центр Баку во вторник остался без света. Ночью стало известно о масштабном отключении света в Азербайджане после того, как в городе Мингячевир в центре страны на тепловой электростанции произошел взрыв и начался пожар. По данным МЧС страны, никто не пострадал. Глава компании "Азерэнержи" Этибар Пирвердиев сообщал, что к аварии привела жара. Во вторник президент Азербайджана подписал распоряжение о создании госкомиссии по выявлению причин и виновников инцидента.

"Эвакуация людей завершена. Сейчас соответствующие службы ведут проверку всех тоннелей, чтобы убедиться в полном отсутствии там людей. После этого может начаться подготовка к пуску поездов", — сказал руководитель пресс-службы метро.

По его словам, все станции подземки пока закрыты.