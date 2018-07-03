На Украине четырнадцать вагонов грузового поезда сошли с рельсов

КИЕВ, 3 июл – РИА Новости. Четырнадцать вагонов грузового поезда сошли с рельсов в Одесской области, движение около 20 пассажирских поездов организовано в объезд, сообщило во вторник ПАО "Украинская железная дорога".
На место происшествия направлены три восстановительных поезда, работает комиссия для определения причины инцидента. Вагоны загружены различными видами груза: шротом и прокатом черных металлов. Угрозы для людей и окружающей среды нет, говорится в сообщении.
Кроме того, из-за ЧП в Одесской области изменено расписание движения ряда пригородных пассажирских поездов.