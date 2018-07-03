Австрия не пойдет на договоры по мигрантам в ущерб себе, заявил Курц

ВЕНА, 3 июл – РИА Новости. Вена не пойдет на договоры по вопросу мигрантов, если они будут наносить ей ущерб, заявил во вторник канцлер Австрии Себастьян Курц.
Курц отметил, что Австрия готова ко всем сценариям для предотвращения ущерба для Австрии и ее населения, в том числе к мерам по защите своей южной границы в ответ на национальные меры Германии.
"У нашей республики в ближайшее время есть три задачи. Во-первых, в разговоре с немецкой стороной выяснить, что именно они планируют. Уже сейчас мы можем сказать, что, безусловно, не готовы заключать договоры в ущерб Австрии. Во-вторых, наша задача – подготовиться к национальным мерам со стороны Германии, о которых идет речь. В-третьих, мы в своей национальной роли и на посту председателя Совета ЕС продолжим выступать за европейское решение и обеспечение того, что то изменение, которое произошло на саммите ЕС, стало выполняться", — заявил Курц на совместной пресс-конференции с вице-канцлером Хайнцем-Кристианом Штрахе и главой МВД Гербертом Киклем.
В пятницу лидеры 28 стран ЕС согласовали заключения по миграции, в которых утверждены концепции создания на добровольной основе контролируемых миграционных центров по приему беженцев на территории Европы, а также "региональных платформ для высадки" мигрантов за пределами Европы. Предполагается, что для создания таких центров необходимо будет заключать отдельные соглашения.