Австрия не пойдет на договоры по мигрантам в ущерб себе, заявил Курц

ВЕНА, 3 июл – РИА Новости. Вена не пойдет на договоры по вопросу мигрантов, если они будут наносить ей ущерб, заявил во вторник канцлер Австрии Себастьян Курц.

Ранее глава МВД ФРГ и председатель Христианско-социального союза (ХСС) Хорст Зеехофер заявил, что партии удалось достичь соглашения с Христианско-демократическим союзом во главе с Ангелой Меркель по вопросу мигрантов. В четверг Зеехофер приедет в Австрию на переговоры с австрийским коллегой Гербертом Киклем.

Курц отметил, что Австрия готова ко всем сценариям для предотвращения ущерба для Австрии и ее населения, в том числе к мерам по защите своей южной границы в ответ на национальные меры Германии.

"У нашей республики в ближайшее время есть три задачи. Во-первых, в разговоре с немецкой стороной выяснить, что именно они планируют. Уже сейчас мы можем сказать, что, безусловно, не готовы заключать договоры в ущерб Австрии. Во-вторых, наша задача – подготовиться к национальным мерам со стороны Германии, о которых идет речь. В-третьих, мы в своей национальной роли и на посту председателя Совета ЕС продолжим выступать за европейское решение и обеспечение того, что то изменение, которое произошло на саммите ЕС, стало выполняться", — заявил Курц на совместной пресс-конференции с вице-канцлером Хайнцем-Кристианом Штрахе и главой МВД Гербертом Киклем.

В пятницу лидеры 28 стран ЕС согласовали заключения по миграции, в которых утверждены концепции создания на добровольной основе контролируемых миграционных центров по приему беженцев на территории Европы, а также "региональных платформ для высадки" мигрантов за пределами Европы. Предполагается, что для создания таких центров необходимо будет заключать отдельные соглашения.