В Германии еще нет четкой линии по вопросу мигрантов, заявил Курц

ВЕНА, 3 июл – РИА Новости. В Германии еще нет четкой правительственной линии по вопросу мигрантов, заявил во вторник канцлер Австрии Себастьян Курц после контактов с немецкой стороной.
Курц заявил, что у него и главы МВД Австрии во вторник состоялись телефонные разговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель и министром внутренних дел Хорстом Зеехофером.
"Во-первых, необходимо отметить, что в этом вопросе в Германии еще нет четкой линии правительства, еще предстоит согласование с коалиционным партнером СДПГ. И во-вторых, нам еще не ясно, что именно Германия планирует предпринять", — заявил Курц на совместной пресс-конференции с вице-канцлером Хайнцем-Кристианом Штрахе и главой МВД Гербертом Киклем.
Ранее во вторник в правительстве Австрии заявили, что готовы предпринять меры по защите южной границы страны после достигнутой в Германии договоренности по вопросу мигрантов, отметив, что ожидают прояснения позиции правительства ФРГ по этому вопросу.