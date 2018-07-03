В Германии еще нет четкой линии по вопросу мигрантов, заявил Курц

ВЕНА, 3 июл – РИА Новости. В Германии еще нет четкой правительственной линии по вопросу мигрантов, заявил во вторник канцлер Австрии Себастьян Курц после контактов с немецкой стороной.

Ранее председатель Христианско-социального союза (ХСС) Хорст Зеехофер заявил, что партии удалось достичь соглашения с Христианско-демократическим союзом во главе с Ангелой Меркель по вопросу мигрантов, добавив, что он хочет остаться на посту министра внутренних дел ФРГ.

Курц заявил, что у него и главы МВД Австрии во вторник состоялись телефонные разговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель и министром внутренних дел Хорстом Зеехофером.

"Во-первых, необходимо отметить, что в этом вопросе в Германии еще нет четкой линии правительства, еще предстоит согласование с коалиционным партнером СДПГ. И во-вторых, нам еще не ясно, что именно Германия планирует предпринять", — заявил Курц на совместной пресс-конференции с вице-канцлером Хайнцем-Кристианом Штрахе и главой МВД Гербертом Киклем.

Он сообщил, что по согласованию с Меркель глава МВД ФРГ Зеехофер в четверг приедет для переговоров с австрийским коллегой. "Мы считаем это правильным, поскольку важно, чтобы Германия изложила, какие конкретно национальные меры планирует ввести", — добавил Курц.

Ранее во вторник в правительстве Австрии заявили, что готовы предпринять меры по защите южной границы страны после достигнутой в Германии договоренности по вопросу мигрантов, отметив, что ожидают прояснения позиции правительства ФРГ по этому вопросу.