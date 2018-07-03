Центр Баку остался без света

БАКУ, 3 июн — РИА Новости. Центр Баку вновь остался без света, передаёт корреспондент РИА Новости, накануне во всей стране наблюдался блэкаут.

Ночью стало известно о масштабном отключении света в Азербайджане после того, как в городе Мингячевир в центре страны на тепловой электростанции произошел взрыв и начался пожар. По данным МЧС страны, никто не пострадал. Глава компании "Азерэнержи" Этибар Пирвердиев сообщал, что к аварии привела жара. Во вторник президент Азербайджана подписал распоряжение о создании госкомиссии по выявлению причин и виновников инцидента.

На данный момент в центре города нет света. Светофоры не работают, образовались большие пробки. Из-за отключения электроснабжения остановлены поезда метрополитена, в которых находятся люди. Официальных комментариев пока нет.