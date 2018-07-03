Израиль обвинил ХАМАС во взломе телефонов военных через приложение к ЧМ

ТЕЛЬ-АВИВ, 3 июл — РИА Новости. Израильские спецслужбы разоблачили попытку хакеров из палестинского движения ХАМАС заразить шпионскими программами телефоны военных через развлекательные приложения, одно из которых было посвящено чемпионату мира по футболу в России, рассказали сотрудники армейской разведки.
По данным израильской разведки, с января 2018 года в департамент информационной безопасности управления разведки Армии обороны Израиля начали поступать сообщения от десятков солдат, которые стали в социальных сетях жертвами ХАМАС.
"Скрываясь под чужими или вымышленными именами, эти люди пытались убедить военнослужащих скачать приложения из официального Google Play Store… Расследование показало, что вся схема — дело рук разведывательной сети ХАМАС", — говорится в тексте, распространенном на брифинге для иностранных СМИ.
Отмечается, что в попытке подобраться к секретам израильской армии палестинцы написали три вредоносных приложения для операционной системы Android. Два из них, WinkChat и GlanceLove, были замаскированы под чаты для виртуального флирта, а третье, Golden Cup, активно продвигалось в последние недели как возможность оперативно узнавать результаты матчей мундиаля и получать прочую футбольную информацию.
Все три программы имели скрытый функционал. По данным израильской разведки, после закачки они начинали передавать в фоновом режиме данные о местонахождении телефона, открывали доступ к хранящейся на нем информации, работали как подслушивающее устройство. "По сути все, что вы сами можете делать со своим телефоном, эти программы могут делать за вас и без вашего ведома", — отмечает офицер.
По оценкам разведчиков, каждое из трех приложений скачали приблизительно по 400 израильтян — как солдат, так и гражданских лиц. "Солдат из них в общей сложности меньше 100. Причем нет ни одного, кто располагал бы секретной или чувствительной информацией", — сказал представитель армии. Он не исключил, что интерес для хакеров могут представлять и сугубо личные сведения, пригодные для шантажа, но дал понять, что с такими случаями они пока не сталкивались.
Разведчики рассказывают, как палестинцы убеждали военнослужащих скачивать вирусные приложения, завязывая с ними разговор на хорошем иврите в социальной сети Facebook и мессенджере WhatsApp. Они скрывались за фотографиями привлекательных молодых женщин с еврейскими именами, использовали израильские телефонные номера и аккаунты с признаками продолжительной сетевой активности.
Когда им отвечали отказом, то хакеры часто постили в ответ пиктограммы в виде разбитых сердец, которые и дали название всей антихакерской операции. "Операция "Разбитое сердце". Речь тут, конечно, о разбитом сердце ХАМАС", — добавил разведчик.