Черногория и Албания подписали договор о пропуске авиации НАТО

БЕЛГРАД, 3 июл – РИА Новости. Министр обороны Черногории Предраг Бошкович и его албанская коллега Олта Джачка подписали во вторник соглашение о сотрудничестве в рамках миссии защиты воздушного пространства НАТО (Аir Policing).

"Данное соглашение позволит самолетам Вооруженных сил Греции и Италии, которые выполняют миссию защиты воздушного пространства Черногории, во время выполнения Аir Policing беспрепятственно пересекать границы Черногории и Албании. Тем самым, выполнение миссии для греческой и итальянской авиации будет значительно упрощено", — говорится в сообщении минобороны Черногории.

Самолеты ВВС Италии и Греции 5 июня приступили к постоянному патрулированию воздушного пространства Черногории в рамках программы интегрированной системы противовоздушной и противоракетной защиты (NATO Integrated Air and Missile Defence System — NATINAMDS — ред.) Североатлантического альянса.

В начале июня 2017 года Черногория официально стала 29-м членом НАТО. Значительная часть населения этой бывшей югославской республики выступала против присоединения к альянсу, в стране проходили акции протеста. Албания вступила в Североатлантический альянс в апреле 2009 года.