Израильская армия тренирует солдат отражать телефонные хакерские атаки

Предупреждение о вредоносном ПО на экране смартфона. Архивное фото

Предупреждение о вредоносном ПО на экране смартфона. Архивное фото

ТЕЛЬ-АВИВ, 3 июл — РИА Новости. Израильская армия ежемесячно проводит учения с рассылкой на личные телефоны военнослужащих ссылок на условно вредоносные программы и попытками втянуть их в интернет-общение с незнакомцами, рассказал журналистам представитель военной разведки.

По его словам, "социальная вакцинация" позволяет поддерживать среди личного состава высокий уровень осведомленности о киберугрозах и своевременно срывать хакерские атаки, подобные той, которую устроило в этом году движение палестинских исламистов ХАМАС.

"Мы проводим такие учения каждый месяц, и результаты обнадеживают. Только 5% военнослужащих вступают в разговоры с незнакомцем, и всего 2% соглашаются скачивать приложение, которое тот им рекомендовал", — сказал разведчик, общаясь с иностранными СМИ на условиях анонимности.

"Если это произошло, то на телефон приходит сообщение: "Сейчас это были мы, но завтра может быть враг. Иди и доложи ответственному за информационную безопасность в твоей части", — рассказал офицер, добавив, что в таких случаях неосторожного солдата не наказывают.

Наработанную бдительность он назвал основной причиной оперативного выявления и срыва последней попытки палестинских хакеров заразить телефоны военнослужащих шпионскими программами под видом развлекательных приложений, одно из которых было посвящено чемпионату мира по футболу в России.

Разведка рассекретила во вторник данные о том, что активисты ХАМАС, скрывавшиеся за женскими фотографиями с вымышленными и чужими именами, пытались через социальные сети и мессенджеры вступить в контакт с израильскими солдатами и убеждали их скачивать вредоносные приложения.