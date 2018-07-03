В Грузии арестовали подозреваемого в убийстве российского летчика в Сирии

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. В Тбилиси по запросу Интерпола задержали гражданина Турции Серкана Куртулуша — одного из подозреваемых по делу об убийстве российского летчика Олега Пешкова в Сирии. Об этом сообщает Hurriyet.

Куртулуш был задержан полицией 29 июня. Как отмечает газета, сейчас он находится в тюрьме в Рустави неподалеку от грузинской столицы. Ему предъявлены обвинения в создании организованной преступной группировки, угрозах, поджоге и шантаже.

Издание отмечает, что турецкие власти уже отправили запрос об экстрадиции Куртулуша из Грузии в Турцию.

По словам главы полицейского управления города Измир, Куртулуш играл ключевую роль в банде, которая действовала на западе Турции в Стамбуле, Анкаре, Бурсе и других городах по всей территории страны.

Олег Пешков был командиром экипажа Су-24, который в ноябре 2015 года был сбит турецким F-16 в небе над Сирией. Пешков вместе со штруманом Константином Мурахтиным успел катапультироваться, но был расстрелян боевиками с земли во время приземления. Мурахтина удалость спасти во время операции поисково-спасательной группы российской пехоты при поддержке сирийского спецназа. В ходе операции был убит морской пехотинец Александр Позынич.