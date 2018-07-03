Бабченко предложил сесть в тюрьму вместо Сенцова

КИЕВ/МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Проживающий на Украине российский журналист Аркадий Бабченко заявил, что готов сесть в тюрьму вместо осужденного в России за подготовку терактов в Крыму Олега Сенцова, однако, по мнению юристов, никаких оснований для такого обмена нет.

Бабченко с 2017 года работает на телеканале ATR в Киеве. В мае украинские СМИ, а затем и власти Украины сообщили, что его якобы застрелили. Однако на следующий день Бабченко появился на пресс-конференции СБ Украины. В Киеве заявили, что информация об "убийстве" Бабченко была частью спецоперации, чтобы предотвратить покушение на журналиста. В МИД России назвали известие о том, что Бабченко жив, "лучшей новостью", при этом отметив, что в историю был заложен пропагандистский эффект. История с инсценировкой убийства Бабченко шокировала мировую общественность. Международная федерация журналистов назвала такие методы спецслужб неприемлемыми, отметив, что они могут подорвать доверие к СМИ.

"Я готов обменять себя на Сенцова", — написал Бабченко во вторник в Facebook. Он также заявил, что кроме Сенцова из российских тюрем должны быть отпущены другие осужденные в России украинцы и те, кого он считает "политзаключенными". "Там же немного получится, человек триста всего", — отметил он.

Бабченко подчеркнул, что все еще является гражданином России. "Вопрос с экстрадицией решите", — добавил он.

При этом адвокат Дмитрий Аграновский заявил РИА Новости, что "никаких юридических оснований для такого обмена нет, это юридически невозможно". "Обменять можно военнопленных, людей, захваченных террористами, или шпионов. Но Сенцов — террорист, простой уголовник", — пояснил адвокат.

Он напомнил, что есть процедура выдачи заключенного на родину для отбывания наказания. "Раньше между Россией и Украиной был договор оказания правовой помощи, но сейчас Украина разрывает все договоры, возможно, "назло маме" вышла и из этого. По такой процедуре его (Сенцова. — Прим. ред.) можно было бы передать Украине, а в ответ кого-нибудь бы передали нам. Фактически это был бы обмен, а юридически — передача", — отметил адвокат.

Юрист считает, что "Бабченко просто привлекает к себе внимание".

Сенцов был приговорен судом России к 20 годам по обвинению в организации терактов в Крыму.