Экс-министр обороны Греции освобожден из тюрьмы по состоянию здоровья

АФИНЫ, 3 июл — РИА Новости. Бывший министр обороны Греции Акис Цохадзопулос, осужденный на 19 лет за коррупцию, во вторник днем вышел из тюрьмы, сообщает греческое общественное телевидение ERT.

Накануне апелляционный суд приостановил исполнение приговора бывшему министру, постановив освободить его из тюрьмы до слушания его апелляции в верховном суде.

Адвокаты просили освободить 78-летнего Цохадзопулоса в связи с серьезными проблемами со здоровьем.

Дело Цохадзопулоса

Цохадзопулос был осужден в 2013 году на 20 лет за коррупцию и на восемь лет за неуплату налогов. В октябре 2017 года суд второй инстанции снизил ему срок на год.

Дело Цохадзопулоса стало самым громким коррупционным делом в Греции. На суде назывались суммы в сотни миллионов евро, полученных за поставки вооружений.

Политик, в 1996 году претендовавший на пост премьер-министра Греции, отрицал вину. Процесс длился несколько месяцев, на скамье подсудимых были жена, бывшая жена, дочь, двоюродный брат Цохадзопулоса, его друзья и бывшие сотрудники. Цохадзопулос был признан виновным в получении взяток при заключении контрактов по покупке российский систем ПВО TOR-M1 и немецких подводных лодок в период с 1997 года по 2001 год, когда он возглавлял министерство обороны.

Экс-министр и другие подсудимые незаконно получили "по меньшей мере" 55 миллионов евро (18 миллиардов драхм), говорилось на суде. Прокурор заявлял на процессе, что Цохадзопулос "потерял счет взяткам, которые брал", а оплачивать все это пришлось греческому народу из своего кармана, поскольку "откаты" были включены в стоимость вооружений.