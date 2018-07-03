На дне у берегов Японии нашли подводную лодку времен Второй мировой войны

ТОКИО, 3 июл — РИА Новости. Подводная лодка, переданная нацистской Германией японцам в годы Второй мировой войны, обнаружена на дне залива Вакаса к северу от префектуры Киото.

Как сообщил во вторник телеканал NHK, поисками занималась команда исследователей Политехнического института Кюсю на основе американской военной хроники с помощью батискафа-робота.

В результате на глубине около 90 метров были найдены и сняты на видео хорошо сохранившиеся корпуса трех японских подводных лодок военного времени. Среди них оказалась подлодка Ro-500, которая была изготовлена под наименованием U-511 в Гамбурге в 1941 году и передана Японии в рамках технического сотрудничества двух стран.

Лодка типа IX-C длиной 76,6 метров и водоизмещением более 1,2 тысячи тонн была потоплена американцами в 1946 году.

Помимо нее были обнаружены также подводные лодки Rо-68 типа L4 и I-121, обе японского производства.