Украинская супермодель призналась, что хотела бы изменить национальность

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Украинская модель Снежана Онопко, сотрудничающая с Calvin Klein, Gucci и Dior, призналась, что решение остаться жить на родине было ошибкой. Об этом она написала в Instagram.

Модель возмутил тот факт, что в соцсетях на нее не подписан ни один украинский журнал.

"Мне интересно, это бойкот единственной украинской модели, которая имеет кучу обложек Vogue, которая работала со всеми самыми известными и легендарными фотографами, которая сделала все кампании, которую знают в мире, как бы там ни было!!! Честно, я не пойму, это зависть или что это", — написала Онопко.

Она отметила, что Россия на протяжении карьеры поддерживала ее гораздо больше, потому что русские "своих ценят и продвигают".

"Моя большая ошибка была остаться жить в этой стране, где люди не терпят людей с другим мнением, с другими взглядами и людей, которые не боятся высказывать свое мнение, это просто отвратительно, что в моей стране люди настолько завистливы и совсем непонятны для меня!" — высказалась модель.

По ее словам, если бы она могла, то изменила бы свою национальность. "Очень жаль, что я всю свою жизнь прожила в стране, в которой меня ненавидят", — резюмировала Онопко.