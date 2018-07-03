В Индии невеста бросила жениха из-за его странной реакции на грозу

Молнии во время грозы в Джамму, Индия. Архивное фото

Молнии во время грозы в Джамму, Индия. Архивное фото

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. В Индии невеста бросила жениха у алтаря из-за страха будущего мужа перед грозой, пишет The Mirror.

Отмечается, что после удара молнии в соседнее поле жених начал вести себя странно, после чего невеста решила отменить церемонию. В семье мужчины подобный поступок вызвал возмущение, так как пара уже успела выполнить ряд свадебных ритуалов.

В результате размолвки между семьями жениха и невесты завязалась драка, после которой трех родственников будущей жены арестовали за неподобающее поведение.

Ранее в Индии мужчина подал на развод после того, как впервые после свадьбы увидел невесту. По его словам, у новоиспеченной супруги росла борода, и она разговаривала мужским голосом.