В США приспустят флаги в связи со стрельбой в редакции газеты

ВАШИНГТОН, 3 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп распорядился приспустить флаги страны в связи со стрельбой в редакции газеты в Мэриленде, говорится в прокламации главы государства.

Пять человек погибли и двое были ранены при стрельбе 28 июня в редакции издания Capital Gazette в городе Аннаполис. Задержан подозреваемый Джеррод Рамос, который много лет безуспешно судился с газетой и угрожал ее сотрудникам.

После гибели сотрудников газеты оппозиционные Трампу СМИ начали дискуссию о том, что риторика президента, в частности его регулярные атаки на СМИ, создает неблагоприятную обстановку в стране. Трамп осудил насилие против журналистов.

В прокламации Трампа говорится, что государственные флаги США на всех учреждениях и военных объектах должны быть приспущены до захода солнца 3 июля. В среду, 4 июля, США отмечают национальный праздник — День независимости.