Хуситы впервые выпустили ракету по Саудовской Аравии из подземной шахты

ДОХА, 3 июл — РИА Новости. Мятежники из йеменского шиитского движения "Ансар Алла" (хуситы) заявили, что произвели первый пуск баллистической ракеты из подземной шахты по приграничным районам Саудовской Аравии, сообщил принадлежащий хуситам телеканал "Аль-Масира".

Телеканал отметил, что ракета "Бадр-1" была выпущена по военному городку имени короля Фейсала, расположенном в местечке Хамис Мушит вблизи границы с Йеменом.

Хуситы регулярно обстреливают территорию соседней Саудовской Аравии в ответ на ее участие в конфликте в стране с 2015 года в арабской коалиции на стороне йеменского президента Абд Раббу Мансура Хади и бомбежки позиций хуситов. В последнее время ракеты хуситов стали достигать столицы Саудовской Аравии Эр-Рияда.