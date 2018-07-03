Украинский чиновник назвал русскоязычных переселенцев "дебильноватыми"

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Один из руководителей отдела ведения Государственного реестра избирателей Голопристанской администрации Херсонской области Юрий Яровой назвал русскоязычных переселенцев с Донбасса дебильноватыми, пишет Obozrevatel.

Очередной языковой скандал начался с поста Елены Татьянченко в Facebook, в котором она раскритиковала сограждан за использование русского языка в социальных сетях.

"Почему вы неистово продолжаете отстаивать свое "право" говорить по-русски и пренебрегать, унижать украинский язык? Почему вы думаете, что глупая фраза "Я с Крыма (Донецка, Ясиноватой, Луганска)" дает вам право насаждать русскую культуру в городах, которые дали вам убежище?" — возмутилась она.

Яровой поддержал переселенку и рассказал, что у нему иногда "такие" приходят за справками.

"Немного дебильноватые, не знают как буква "і" пишется. Противно", — ответил Яровой.

Пост Татьянченко вызвал резонанс, комментаторы разделились на два лагеря. Одних возмутили выражения человека, являющегося госслужащим.

"Вы на госслужбе — и называете граждан Украины "дебильноватыми" за использование русского языка <…> В развитых странах чиновники за такие выходки мгновенно лишаются работы и идут улицы подметать", — отметил пользователь Andrey Shokotko.

"Я так понимаю, что Конституцию Украины и статью 10 (гарантирует свободное развитие, использование и защиту русского, других языков национальных меньшинств Украины — ред.) вы не читали от слова совсем", — добавил Валентин Юрчак.

"Извините, уважаемые носители кода нации, но вы в своем стремлении навязать мне, как и другим русскоязычным гражданам Украины, немного дебильноваты" — написал Дмитрий Жигаленко на украинском языке.

Другие встали на сторону автора.

"Только тогда будет Украина, когда в магазинах и рынках будет висеть объявление "Русскоязычным и собакам вход воспрещен". Ну сколько же можно терпеть!" — отметил Иван Шишман.

"Верьте, только депортация на историческую родину может исправить ситуацию", — добавил Nick Up.