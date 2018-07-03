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В мире

Украинский чиновник назвал русскоязычных переселенцев "дебильноватыми"

Сюжет:
Ситуация на Украине. Июль 2018 (20)
(обновлено: 16:05 03.07.2018)
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© РИА Новости / Андрей ИгловПерейти в фотобанкУрок украинского языкаУрок украинского языка
© РИА Новости / Андрей Иглов
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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Один из руководителей отдела ведения Государственного реестра избирателей Голопристанской администрации Херсонской области Юрий Яровой назвал русскоязычных переселенцев с Донбасса дебильноватыми, пишет Obozrevatel.

Депутат от фракции Свобода Ирина Фарион
© РИА Новости / Евгений Котенко
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Очередной языковой скандал начался с поста Елены Татьянченко в Facebook, в котором она раскритиковала сограждан за использование русского языка в социальных сетях.

"Почему вы неистово продолжаете отстаивать свое "право" говорить по-русски и пренебрегать, унижать украинский язык? Почему вы думаете, что глупая фраза "Я с Крыма (Донецка, Ясиноватой, Луганска)" дает вам право насаждать русскую культуру в городах, которые дали вам убежище?" — возмутилась она.

Яровой поддержал переселенку и рассказал, что у нему иногда "такие" приходят за справками.

Автомобиль полиции на Украине. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
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"Немного дебильноватые, не знают как буква "і" пишется. Противно", — ответил Яровой.

Пост Татьянченко вызвал резонанс, комментаторы разделились на два лагеря. Одних возмутили выражения человека, являющегося госслужащим.

"Вы на госслужбе — и называете граждан Украины "дебильноватыми" за использование русского языка <…> В развитых странах чиновники за такие выходки мгновенно лишаются работы и идут улицы подметать", — отметил пользователь Andrey Shokotko.

"Я так понимаю, что Конституцию Украины и статью 10 (гарантирует свободное развитие, использование и защиту русского, других языков национальных меньшинств Украины — ред.) вы не читали от слова совсем", — добавил Валентин Юрчак.

Железнодорожное пассажирское сообщение Украины с Россией
© РИА Новости / Стрингер
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"Извините, уважаемые носители кода нации, но вы в своем стремлении навязать мне, как и другим русскоязычным гражданам Украины, немного дебильноваты" — написал Дмитрий Жигаленко на украинском языке.

Другие встали на сторону автора.

"Только тогда будет Украина, когда в магазинах и рынках будет висеть объявление "Русскоязычным и собакам вход воспрещен". Ну сколько же можно терпеть!" — отметил Иван Шишман.

"Верьте, только депортация на историческую родину может исправить ситуацию", — добавил Nick Up.

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В мире
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
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Дмитрий Широков
"Один из руководителей отдела ведения... Голопристанской администрации"
Название прям по Фрейду... Наверняка, голопристанская экономика так процветает, что осталось выправить только букву i ))
16:26
03.07.2018
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s.hichnik
Удивительно. Страны разные. А люди с фамилией "Яровой" ("Яровая") - одинаковые.
16:06
03.07.2018
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Чемпионат мира по футболу 2018
Матч окончен
2
Бразилия
0
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3
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