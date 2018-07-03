Женщина впервые стала мэром столицы Туниса

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Мэром города столицы Туниса впервые в истории этой страны стала женщина, сообщает радиостанция Mosaique FM.

По данным радиостанции, кандидат от исламской партии "Ан-Нахда" Суад Абдеррахим (Souad Abderrahim) победила на выборах мэра 3 июля, обогнав своего противника от партии "Нидаа Тунис" Камеля Идира (Kamel Idir) на четыре голоса.

Souad Abderrahim 1ère maire de la ville de Tunis https://t.co/w6QEr1nNMh — Radio Mosaïque FM (@RadioMosaiqueFM) 3 июля 2018 г.

​Партия "Ан-Нахда", относящаяся к исламистскому направлению, заняла верхние позиции на муниципальных выборах в мае, получив 2135 мест.

В местных выборах, которые в последний раз проводились в стране в 2010 году, участвовали как представители партий, так и независимые кандидаты.

В 2011 году Тунис стал первой из нескольких арабских стран, где прошли массовые протесты, они привели в итоге к смещению с поста президента Зина аль-Абедина Бен Али, руководившего страной с 1987 года. После этого в Тунисе в 2014 году состоялись президентские и парламентские выборы.