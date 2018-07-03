Число погибших при крушении парома у берегов Индонезии увеличилось до 12

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Число погибших при крушении у берегов Индонезии парома со 139 пассажирами на борту увеличилось до 12 человек, сообщает агентство Синьхуа.
Агентство также сообщает, что нескольких человек удалось спасти.
Инцидент произошел во вторник днем. Паром со 139 пассажирами, 48 автомобилями и мотоциклами на борту опрокинулся у берегов индонезийской провинции Южный Сулавеси. На месте крушения начались спасательные и поисковые операции.
Как сообщили в Национальном агентстве по ликвидации последствий стихийных бедствий, в левой части корпуса судна была обнаружена течь.