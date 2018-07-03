Число погибших при крушении парома у берегов Индонезии увеличилось до 12

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Число погибших при крушении у берегов Индонезии парома со 139 пассажирами на борту увеличилось до 12 человек, сообщает агентство Синьхуа.

Ранее сообщалось о четырех погибших.

Агентство также сообщает, что нескольких человек удалось спасти.

Инцидент произошел во вторник днем. Паром со 139 пассажирами, 48 автомобилями и мотоциклами на борту опрокинулся у берегов индонезийской провинции Южный Сулавеси. На месте крушения начались спасательные и поисковые операции.

Как сообщили в Национальном агентстве по ликвидации последствий стихийных бедствий, в левой части корпуса судна была обнаружена течь.