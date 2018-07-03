БРЮССЕЛЬ, 3 июл — РИА Новости, Александр Шишло. США намерены предложить размещение на европейских военных базах модернизированных ядерных бомб. Об этом РИА Новости сообщил дипломатический источник.
Речь идет о трансформации американских тактических бомб B61, которые, по информации европейских СМИ, находятся с 1960-х годов в Германии, Нидерландах, Бельгии, Италии и Турции, в ядерные боезаряды B61-12, оснащенные системой наведения по GPS.
По оценкам Бюджетного управления конгресса, за 30 лет (2017-2046 годы) на модернизацию тактических ядерных сил Вашингтон планирует потратить 25 миллиардов долларов.
Испытания B61-12
Испытания по тестовой сборке устройства прошли 9 июня на военном полигоне в штате Невада под руководством 419-й эскадрильи авиабазы Эдвардс.
Авиабомбы B61-12 должны быть совместимы с платформами многофункциональных истребителей пятого поколения F-35 Lightning II.
Ожидается, что первая партия B61-12 поступит на вооружение к 2020 году.
Бомба vs интеллектуальная ракета
По словам Судакова, эта бомба в корне отличается от тех, которые были до нее. Она стала меньше, а значит, более мобильной. Кроме того, предыдущая модификация нуждалась в специальных носителях. Бомба B61-12 может быть доставлена к цели более широким самолетным парком.
По словам Судакова, увеличена мощность бомбы, но в современном мире бомбы не нужны, если есть интеллектуальные ракеты.