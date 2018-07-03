БРЮССЕЛЬ, 3 июл — РИА Новости, Александр Шишло. США намерены предложить размещение на европейских военных базах модернизированных ядерных бомб. Об этом РИА Новости сообщил дипломатический источник.

"Ожидается, что этот вопрос будет поднят в рамках предстоящего саммита НАТО в Брюсселе", — уточнил собеседник агентства. Саммит пройдет 11-12 июля.

Речь идет о трансформации американских тактических бомб B61, которые, по информации европейских СМИ, находятся с 1960-х годов в Германии, Нидерландах, Бельгии, Италии и Турции, в ядерные боезаряды B61-12, оснащенные системой наведения по GPS.

По оценкам Бюджетного управления конгресса, за 30 лет (2017-2046 годы) на модернизацию тактических ядерных сил Вашингтон планирует потратить 25 миллиардов долларов.

Испытания B61-12

В июне ВВС США провели первые квалификационные тесты новой управляемой ядерной бомбы B61-12. При этом использовались стратегические бомбардировщики-невидимки B-2 Spirit.

Испытания по тестовой сборке устройства прошли 9 июня на военном полигоне в штате Невада под руководством 419-й эскадрильи авиабазы Эдвардс.

Авиабомбы B61-12 должны быть совместимы с платформами многофункциональных истребителей пятого поколения F-35 Lightning II.

Ожидается, что первая партия B61-12 поступит на вооружение к 2020 году.

Бомба vs интеллектуальная ракета

Как сообщил ранее профессор Академии военных наук Сергей Судаков, США приняли курс на модернизацию своего военно-технического потенциала и планируют принять на вооружение бомбу B61-12 на своих базах по всему миру, в том числе в Южной Корее.

По словам Судакова, эта бомба в корне отличается от тех, которые были до нее. Она стала меньше, а значит, более мобильной. Кроме того, предыдущая модификация нуждалась в специальных носителях. Бомба B61-12 может быть доставлена к цели более широким самолетным парком.

По словам Судакова, увеличена мощность бомбы, но в современном мире бомбы не нужны, если есть интеллектуальные ракеты.