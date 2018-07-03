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США планируют разместить в Европе новое ядерное оружие, сообщил источник

(обновлено: 16:07 03.07.2018)
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© Фото : U.S. Army / Spc. Randy WrenВоеннослужащие армии США. Архивное фотоВоеннослужащие армии США. Архивное фото
© Фото : U.S. Army / Spc. Randy Wren

БРЮССЕЛЬ, 3 июл — РИА Новости, Александр Шишло. США намерены предложить размещение на европейских военных базах модернизированных ядерных бомб. Об этом РИА Новости сообщил дипломатический источник.

Многоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой Кинжал на военном параде, посвященном 73-й годовщине Победы в ВОВ
© РИА Новости / Евгений Биятов
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"Ожидается, что этот вопрос будет поднят в рамках предстоящего саммита НАТО в Брюсселе", — уточнил собеседник агентства. Саммит пройдет 11-12 июля.

Речь идет о трансформации американских тактических бомб B61, которые, по информации европейских СМИ, находятся с 1960-х годов в Германии, Нидерландах, Бельгии, Италии и Турции, в ядерные боезаряды B61-12, оснащенные системой наведения по GPS.

По оценкам Бюджетного управления конгресса, за 30 лет (2017-2046 годы) на модернизацию тактических ядерных сил Вашингтон планирует потратить 25 миллиардов долларов.

Испытания B61-12

Американский истребитель F-16C с авиабомбой B61-12
© Фото : U.S. Air Force photo/Staff Sgt. Brandi Hansen
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В июне ВВС США провели первые квалификационные тесты новой управляемой ядерной бомбы B61-12. При этом использовались стратегические бомбардировщики-невидимки B-2 Spirit.

Испытания по тестовой сборке устройства прошли 9 июня на военном полигоне в штате Невада под руководством 419-й эскадрильи авиабазы Эдвардс.

Авиабомбы B61-12 должны быть совместимы с платформами многофункциональных истребителей пятого поколения F-35 Lightning II.

Ожидается, что первая партия B61-12 поступит на вооружение к 2020 году.

Бомба vs интеллектуальная ракета

Многоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой Кинжал
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Как сообщил ранее профессор Академии военных наук Сергей Судаков, США приняли курс на модернизацию своего военно-технического потенциала и планируют принять на вооружение бомбу B61-12 на своих базах по всему миру, в том числе в Южной Корее.

По словам Судакова, эта бомба в корне отличается от тех, которые были до нее. Она стала меньше, а значит, более мобильной. Кроме того, предыдущая модификация нуждалась в специальных носителях. Бомба B61-12 может быть доставлена к цели более широким самолетным парком.

По словам Судакова, увеличена мощность бомбы, но в современном мире бомбы не нужны, если есть интеллектуальные ракеты.

Самые мощные армии в мире
© РИА Новости, Инфографика
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Самые мощные армии в мире
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В мире
Комментарии
3 пользователя оставили 3 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
Alex Ander
И они что-то говорят о мире?
15:23
03.07.2018
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gal.1957
Америка решила европейцев сделать мишенью для российских ПРО. Ну ни американцев же им подставлять - а европейцев не жалко. А те и рады стараться подставлять свои народы, лишь бы хозяин был доволен.
15:42
03.07.2018
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Чемпионат мира по футболу 2018
Матч окончен
2
Бразилия
0
Мексика
Матч окончен
3
Бельгия
2
Япония
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