МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Активисты Гринпис намеренно направили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) в форме героя комиксов Супермена в один из объектов на территории французской АЭС "Бюже", чтобы доказать ее уязвимость, сообщили в организации.

Is it a bird? Is it a plane? Is it PhotoShop?



Nope, it's a Superman drone!



@greenpeacefr flew him over a nuclear plant in the Rhone valley to show how vulnerable these buildings are to malicious external airborne attacks. #SuperRadioactif pic.twitter.com/KH5RNXRaXc — Greenpeace (@Greenpeace) 3 июля 2018 г.

"После входа в зону, запрещенную для полетов, наши активисты добровольно разбили его о стену здания с бассейном для отработанного топлива… Наш поступок в очередной раз демонстрирует крайнюю уязвимость зданий этого типа, в которых содержится главный объем радиоактивных веществ", — говорится в блоге Гринпис, где также приводится видеосъемка акции.

Как сообщает газета Parisien, оператор АЭС компания EDF подтвердила нарушение бесполетной зоны над станцией, расположенной в департаменте Эн недалеко от Лиона. По словам руководства, речь идет о двух беспилотниках, один из которых был перехвачен сотрудниками жандармерии.

В EDF также заявили, что инцидент не представлял угрозы для безопасности объекта, отметив повышенную устойчивость здания, в которое врезался беспилотник. Компания намерена подать судебную жалобу против организаторов акции.