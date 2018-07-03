МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Активисты Гринпис намеренно направили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) в форме героя комиксов Супермена в один из объектов на территории французской АЭС "Бюже", чтобы доказать ее уязвимость, сообщили в организации.
Is it a bird? Is it a plane? Is it PhotoShop?— Greenpeace (@Greenpeace) 3 июля 2018 г.
Nope, it's a Superman drone!
@greenpeacefr flew him over a nuclear plant in the Rhone valley to show how vulnerable these buildings are to malicious external airborne attacks. #SuperRadioactif pic.twitter.com/KH5RNXRaXc
Как сообщает газета Parisien, оператор АЭС компания EDF подтвердила нарушение бесполетной зоны над станцией, расположенной в департаменте Эн недалеко от Лиона. По словам руководства, речь идет о двух беспилотниках, один из которых был перехвачен сотрудниками жандармерии.
В EDF также заявили, что инцидент не представлял угрозы для безопасности объекта, отметив повышенную устойчивость здания, в которое врезался беспилотник. Компания намерена подать судебную жалобу против организаторов акции.