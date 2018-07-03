Трамп заявил, что в КНДР восемь месяцев не проводили ядерные испытания

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что уже восемь месяцев в КНДР не проводились ни ракетные запуски, ни ядерные испытания.

"Много хороших разговоров с Северной Кореей — они идут хорошо! Тем временем, ни ракетных запусков, ни ядерных испытаний не было восемь месяцев. Вся Азия взбудоражена. Только оппозиционная партия, которая включает фейковые новости, жалуется. Если бы не я, то мы бы сейчас находились в состоянии войны с Северной Кореей!" — написал Трамп в своем Twitter.

Первый в истории саммит США и КНДР, на котором встретились американский президент Дональд Трамп и северокорейский лидер Ким Чен Ын, состоялся 12 июня в Сингапуре. По итогам встречи Трамп заявил, что подписал "подробный" документ с КНДР, и подчеркнул, что процесс денуклеаризации Корейского полуострова начнется "очень быстро". Ким Чен Ын в свою очередь назвал подписание итогового документа саммита с Трампом в Сингапуре "новым стартом" в отношениях двух стран и пообещал "большие перемены" в будущем.

В мае КНДР взорвала три тоннеля из четырех на полигоне Пхунгери, где производились ядерные испытания.