Роухани назвал стремление США остановить экспорт иранской нефти болтовней

БЕРН, 3 июл — РИА Новости. Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что считает стремление США остановить экспорт иранской нефти неосуществимым.

На прошлой неделе высокопоставленный представитель госдепартамента США заявил журналистам, что Вашингтон постарается убедить своих союзников полностью прекратить закупку нефти из Ирана к началу ноября. По его словам, такие обсуждения ведутся и с другими странами, включая Китай. Ранее Соединенные Штаты вышли из ядерного соглашения с Ираном и объявили о возобновлении санкций.

"На мой взгляд, слова некоторых американских чиновников о желании свести экспорт Ирана к нулю являются просто болтовней, которая никогда не будет реализована", — заявил Роухани, выступая на пресс-конференции.

Он отметил, что деятельность США в этой сфере носит односторонний характер и нарушает международные нормы в сфере энергетики и торговли.

Говоря о ситуации вокруг ядерной сделки, президент отметил, что сохранение договоренности идет на пользу отношениям Ирана с другими странами, а также безопасности Ближнего Востока и всего мира. Роухани также отметил, что Иран останется в ядерной сделке пока обеспечиваются интересы страны.

Президент Ирана Хасан Роухани 2-3 июля находится с официальным визитом в Швейцарии. Основная тема его переговоров – ситуация вокруг Всеобъемлющего Соглашения по иранской ядерной программе (СВПД) после выхода из него США.

Президент США Дональд Трамп 8 мая объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе, достигнутого "шестеркой" международных посредников (Россия, Соединенные Штаты, Великобритания, Китай, Франция, Германия) в 2015 году, и сообщил о восстановлении всех санкций против Ирана, в том числе и вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. В частности, будут восстановлены санкции против нефтегазового сектора Ирана. США пытаются убедить союзников, а также Китай и Индию прекратить импорт иранской нефти.