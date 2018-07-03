Роухани назвал стремление США остановить экспорт иранской нефти болтовней

БЕРН, 3 июл — РИА Новости. Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что считает стремление США остановить экспорт иранской нефти неосуществимым.
"На мой взгляд, слова некоторых американских чиновников о желании свести экспорт Ирана к нулю являются просто болтовней, которая никогда не будет реализована", — заявил Роухани, выступая на пресс-конференции.
Он отметил, что деятельность США в этой сфере носит односторонний характер и нарушает международные нормы в сфере энергетики и торговли.
Говоря о ситуации вокруг ядерной сделки, президент отметил, что сохранение договоренности идет на пользу отношениям Ирана с другими странами, а также безопасности Ближнего Востока и всего мира. Роухани также отметил, что Иран останется в ядерной сделке пока обеспечиваются интересы страны.
Президент США Дональд Трамп 8 мая объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе, достигнутого "шестеркой" международных посредников (Россия, Соединенные Штаты, Великобритания, Китай, Франция, Германия) в 2015 году, и сообщил о восстановлении всех санкций против Ирана, в том числе и вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. В частности, будут восстановлены санкции против нефтегазового сектора Ирана. США пытаются убедить союзников, а также Китай и Индию прекратить импорт иранской нефти.