Президент Швейцарии призвал к диалогу с Ираном

БЕРН, 3 июл – РИА Новости. Швейцария считает важным поддержание диалога с Ираном, в том числе по тем темам, по которым имеются разногласия, заявил президент страны Ален Берсе в ответ на критику со стороны США визита в Швейцарию президента Ирана Хасана Роухани.

"Швейцария играет свою роль в обмене контактами со многими игроками на международной арене. Иран остается очень важным игроком на международном уровне. Наши усилия по установлению мира и поддержанию диалога известны всем, они поддерживаются и приветствуются всеми", — сказал Берсе на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Ирана.

По его словам, такой диалог стран помогает обмениваться мнениями по различным актуальным вопросам.

"Основной темой сегодня стало ядерное соглашение, потому что сейчас мы находимся в небезопасной в определенной степени ситуации, которую мы стараемся снизить. И поэтому взаимодействие и диалог важны, в том числе, по тем темам, по которым у нас есть расхождение", — отметил Берсе, назвав такой темой права человека.

Президент Ирана Хасан Роухани 2-3 июля находится с официальным визитом в Швейцарии. Основная тема его переговоров – ситуация вокруг Всеобъемлющего Соглашения по иранской ядерной программе (СВПД) после выхода из него США. Как ожидается, после Берна Роухани направится в Австрию. США выступили с критикой европейского турне иранского президента.

Президент США Дональд Трамп 8 мая объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе, достигнутого "шестеркой" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году. Трамп сообщил о восстановлении всех санкций против Ирана, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном.

Остальные члены "шестерки" международных посредников выступили против подобного шага США. Европейские партнеры Вашингтона заявили, что намерены по-прежнему соблюдать условия сделки с Ираном.

Иран и "шестерка" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана экономические и финансовые санкции СБ ООН, США и Евросоюза.