В Ираке пятерых обвиняемых в терроризме приговорили к пожизненным срокам

БАГДАД, 3 июл — РИА Новости. Иракский суд приговорил к пожизненному заключению пятерых человек, обвиняемых в принадлежности к террористической группировке "Исламское государство"* в Мосуле на севере Ирака, сообщается в заявлении представителя Высшего судебного совета Ирака Абдель Саттара Биркадара, полученном в распоряжение РИА Новости.

"Суд приговорил к пожизненному заключению каждого из них в соответствии с положениями статьи 4/1 закона о противодействии терроризму", — заявил Биркадар.

Согласно заявлению, вторая судебная коллегия суда Найнавы по уголовному судопроизводству рассмотрела дела пяти обвиняемых в принадлежности к террористической группировке ИГ* в Мосуле. Обвиняемые признали, что являются членами группировки и участвовали в операциях против сил безопасности в провинции.

*Террористическая организация, запрещенная в России.