В Ираке пятерых обвиняемых в терроризме приговорили к пожизненным срокам

БАГДАД, 3 июл — РИА Новости. Иракский суд приговорил к пожизненному заключению пятерых человек, обвиняемых в принадлежности к террористической группировке "Исламское государство"* в Мосуле на севере Ирака, сообщается в заявлении представителя Высшего судебного совета Ирака Абдель Саттара Биркадара, полученном в распоряжение РИА Новости.
Согласно заявлению, вторая судебная коллегия суда Найнавы по уголовному судопроизводству рассмотрела дела пяти обвиняемых в принадлежности к террористической группировке ИГ* в Мосуле. Обвиняемые признали, что являются членами группировки и участвовали в операциях против сил безопасности в провинции.
*Террористическая организация, запрещенная в России.