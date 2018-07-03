Проект ЕС будет выполненным при присоединении Западных Балкан, заявил Курц

БРЮССЕЛЬ, 3 июл – РИА Новости, Мария Князева. Проект Евросоюза можно будет считать выполненным при присоединении к нему стран Западных Балкан, сказал канцлер Австрии Себастьян Курц на пресс-конференции.

"Я думаю, что вся идея Европы будет полностью выполнена, когда страны Западных Балкан страны будут членами ЕС. Тогда этот проект будет выполненным", — сказал он.

Курц добавил, что за предстоящее полугодие австрийского председательства в Совете ЕС, страна хотела бы сделать все возможное, чтобы государства Западных Балкан смогли добиться прогресса, чтобы стать ближе к вступлению в Евросоюз.