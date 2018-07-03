Чрезвычайные службы стран БРИКС подписали план по сотрудничеству

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Делегация МЧС России подписала с представителями чрезвычайных служб стран БРИКС новый план по развитию международного сотрудничества, говорится в сообщении российского ведомства.

"Итогом совещания стал подписанный главами делегаций план совместных мероприятий чрезвычайных ведомств стран БРИКС на 2018-2020 годы, предусматривающий развитие всестороннего сотрудничества в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, подготовку специалистов, совершенствование информационного обмена о различных видах бедствий и угроз", — говорится в сообщении.

Подписание документа прошло во время совещания чрезвычайных служб стран БРИКС, которое состоялось в ЮАР. Стороны заинтересованы продолжить работу в пятистороннем формате.

"Основной темой стало подведение итогов реализации Санкт-Петербургского плана совместных мероприятий чрезвычайных ведомств стран БРИКС на 2016-2018 годы и принятие нового плана на последующие два года", — говорится в сообщении.

Особое внимание было уделено вопросам развития систем мониторинга и раннего предупреждения о чрезвычайных ситуациях, оповещения населения.