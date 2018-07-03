Четыре человека погибли при крушении парома у берегов Индонезии

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. По меньшей мере 4 человека погибли в результате крушения парома у берегов Индонезии, сообщает телеканал Channel News Asia.

Инцидент произошел во вторник днем. Паром со 139 пассажирами и 48 автомобилями на борту опрокинулся у берегов индонезийской провинции Южный Сулавеси. На месте крушения начались спасательные и поисковые операции. На данный момент неизвестно, сколько человек удалось спасти.

Как сообщили в Национальном агентстве по ликвидации последствий стихийных бедствий, в левой части корпуса судна была обнаружена течь.